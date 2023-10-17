اليوم.. القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" تبدأ أعمالها بقرى حلايب وشلاتين

تنطلق اليوم الثلاثاء، القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، للكشف الطبى على قرى مدينتى حلايب وشلاتين، وتبدأ اليوم من قرى ادالديت ورأس حدربه التابعة للإدارة الصحية بالشلاتين حيث تستغرق فيها اليوم وغدا الأربعاء.

وتستكمل القوافل العلاجية أعمالها بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى ادالديت ورأس حدربه، إلى مدينة حلايب، وتستغرق فيها يومين، وبعد حلايب تتجه إلى قرية أبو رماد ايضا التابعة لمدينة حلايب ثم الغردقة إلى مدينة مرسى علم وقراها والتى تبدأ بحماطه.

وتنتهى القوافل العلاجية خلال الشهر الجارى بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يومى 27 و28 أكتوبر الجارى، حيث يتم إجراء الكشف الطبى فى كل التخصصات وصرف العلاج والأشعة والتحاليل والنقل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

يذكر أن القوافل العلاجية انطلقت خلال الشهر الجارى يوم 13 أكتوبر الجارى من قرية الزعفرانة برأس غارب، وقضت فيها يومين، ثم انتقلت إلى قرى مدينة القصير وبدأت بقرية الحمروين واستغرقت فيها ايضا يومين ومن المقرر أن تبدا اليوم أعمالها فى مدينة الشلاتين.