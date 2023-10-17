اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 23 ألف طالب بحملة "بصيرة" للكشف عن أمراض العيون بالوادى الجديد

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 01:55 م
الكشف على 23 ألف طالب بحملة "بصيرة" للكشف عن أمراض العيون بالوادى الجديد الكشف على الطلاب
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، التى تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية.

 

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجهود المؤسسة وتعاونها فى إجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة من صرف العلاج وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية بالمجان لـ 23 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية العامة والأزهرية وذلك خلال المرحلتين، مؤكدا تقديره لدور المجتمع المدنى كشريك أساسى فى دعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وتقديم كافة سبل الدعم للجمعيات الأهلية والقوافل الطبية للتيسير على أهالى المحافظة وتوفير الخدمة اللائقة لهم.







الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

حمله بصيرة لعلاج أمراض العيون

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة