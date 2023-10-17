الكشف على 23 ألف طالب بحملة "بصيرة" للكشف عن أمراض العيون بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، التى تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجهود المؤسسة وتعاونها فى إجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة من صرف العلاج وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية بالمجان لـ 23 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية العامة والأزهرية وذلك خلال المرحلتين، مؤكدا تقديره لدور المجتمع المدنى كشريك أساسى فى دعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وتقديم كافة سبل الدعم للجمعيات الأهلية والقوافل الطبية للتيسير على أهالى المحافظة وتوفير الخدمة اللائقة لهم.