وأفادت المصادر باستشهاد ثلاثة أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا في "دير البلح"، فيما استشهد 28 آخرون، بينهم أطفال ونساء في قصف لمنزل مكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه جنوب القطاع. 

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة (خان يونس) ما أدى إلى استشهاد 10 بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

وأكد شهود عيان وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف الطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.