وكالات

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد التبليغات عن مفقودين تحت أنقاض المنازل إلى نحو 1200، منها نحو 500 بلاغ عن أطفال.

وقال القدرة: "سجلت الطواقم المختصة قرابة 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، منها 500 بلاغ عن أطفال. ونأمل أن يكون منهم من لا يزال على قيد الحياة".

وكانت قد أعلنت مصادر فى مستشفيات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 74 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلى المستمر طوال الليل، والذى استهدف عددًا من المنازل على رؤوس ساكنيها فى رفح وخان يونس وفى دير البلح بجنوب ووسط القطاع، الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق لليوم الـ 11 على التوالى.