اليوم السابع
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الخارجية الفرنسية: 21 مواطنًا قتلوا فى إسرائيل الأسبوع الماضى

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 05:48 م
الخارجية الفرنسية: 21 مواطنًا قتلوا فى إسرائيل الأسبوع الماضى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، مقتل 21 فرنسيًا فى إسرائيل الأسبوع الماضى، وأن 11 آخرين مازالوا فى عداد المفقودين، وربما يكون بعض منهم محتجزين بقطاع غزة. 


وأعربت الخارجية - فى بيان لها - عن أسفها لمقتل فرنسيين اثنين آخرين، ما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين إلى 21 شخصًا، معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا.
وأوضح البيان أن فرنسا ليس لديها أخبار عن 11 من مواطنيها، يحتمل أن يكونوا محتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.

وأكدت الوزارة كذلك أنها على اتصال دائم مع جميع عائلات الرعايا الفرنسيين المفقودين أو المحتجزين، مشيرة إلى أن الوزيرة كاترين كولونا، التقت بهذه العائلات الأحد الماضي في تل أبيب، وأكدت لهم أن فرنسا تبذل كل ما في وسعها لمعرفة مصير أقاربهم والإفراج الفوري عنهم إذا كانوا محتجزين.







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