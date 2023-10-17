جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى الجزائري للأمن، المنعقد الإثنين، برئاسة الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبد المجيد تبون.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أنه عقب دراسة الأوضاع المأساوية الراهنة للشعب الفلسطيني، وعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبدي الجزائر رفضها لهذه العمليات ضد المدنيين العزل، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مع قناعتها التامة بأن الحل الجذري لا يكمن في الإبادة ولا الترحيل الجماعي ولكن بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود يونيو 1967.



وبحسب البيان، تدعو الجزائر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل.