التحقيق مع عاطل متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تجري جهات التحقيق المختصة في الجيزة، تحقيقات في واقعة سرقة عاطل لأجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط، بمنطقة الصف.

وبالفحص تبين أن المتهم عاطل "له معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وضبط بحوزته سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ (15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـي ارتكاب وقائع السرقة.