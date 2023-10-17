اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 01:42 م
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التحقيق مع المتهمين بالنصب على راغبى شراء وحدات سكنية فى الشيخ زايد

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 01:26 م
التحقيق مع المتهمين بالنصب على راغبى شراء وحدات سكنية فى الشيخ زايد حبس متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجري جهات التحقيق المختصة في الجيزة، تحقيقات مع المتهمين بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل وحدات سكنية، وعدم التزامهم بالاتفاق، في مدينة الشيخ زايد.

بالفحص تبين أن3  أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، احتالوا على سيدة وعدد من الأشخاص، واستولوا منهم مبالغ مالية، نظير تحصلهم على وحدات سكنية، إلا أن الضحايا فوجئوا عقب ذلك بغلق مقر الشركة، والهواتف المحمولة الخاصة بهم دون رد المبالغ المالية الخاصة بالضحايا، أو تسليمهم الوحدات السكنية المتعاقد عليها.

اعترف المتهمون بتقاضيهم مبالغ مالية من العديد من المواطنين كجدية حجز للوحدات السكنية تمهيداً لتقسيط قيمتها ، ونظراً لعدم استيفاء الشركة للشروط المطلوبة وتعثرهم فى رد المبالغ السابق تحصلهم عليها قاموا بغلق مقر الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







النصب على المواطنين

حجز شقق سكنية

الشيخ زايد

محافظة الجيزة




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