اعترافات لصوص الدراجات النارية فى بنى سويف: ارتكبنا 20 واقعة بقطع الأسلاك

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام النيابة العامة ببنى سويف، باعترافات تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية، وأقرا بارتكابهما 20 واقعة سرقة بعدد من المحافظات، وبيعها لدى عميليهما سيئ السمعة.

وأضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنهما يضعان خطة محٌكمة لسرقة الدراجات النارية بمختلف المحافظات، عن طريق تتبع مالك الدراجة المقرر سرقتها وبعد متابعتها ومعرفة المكان الذي يضعها فيه ونسرقها عن طريق قطع الاسلاك.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.