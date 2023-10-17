اعترافات لصوص الدراجات النارية بالخليفة: نفذنا 3 وقائع بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة دراجات المواطنين بمنطقة الخليفة.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم ضلعوا في تنفيذ 3 جرائم سرقة سابقة مستخدمين أسلوب توصيل الأسلاك والاستيلاء عليها وبيعها لدى عميلهم سئ السمعة، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وعن عقوبة السرقة نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على من يرتكب واقعة السرقة بمدة حبس لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

