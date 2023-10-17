استئصال "إصبع زائد" لطفلة عمرها عامان ونصف بمستشفى الخانكة التخصصى

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبى بقسم جراحة العظام، بمستشفي الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية ، فى إزالة "إصبع زائد"، بالقدم اليسرى لطفلة عمرها عامين ونصف، حيث استغرقت الجراحة عدة ساعات، تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج رئيس قسم جراحة العظام المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات بالمستسفي، أن الطفلة حضرت إلي المستشفي برفقة أسرتها تعاني من تشوه بالقدم اليسري ووجود "إصبع زائد" بها، وعلي الفور تم تجهيزها لإجراء الجراحة، مضيفاً أن الجراحة أستغرقت عدة ساعات وتم استئصال الإصبع الزائد بنجاح ووضع الطفلة تحت الملاحظة حتي تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفي.

من جانبه، أكد الدكتور السيد سليمان، مدير عام المستشفى، بأن علاج تشوهات العظام عند الأطفال يحتاج الى اختيار طبيب ذو خبرة وكفاءة عالية، وذلك لأن تشوهات العظام تعد من أكثر الأمراض الحرجة التي تحتاج إلي علاج سريع حتى لا تتطور حالة الطفل ويصاب بالعجز الكامل، مشيرا بأن طرق علاج تشوهات العظام عند الأطفال تختلف باختلاف نوع التشوه ومكانه ودرجة التشوه.

وقام بإجراء الجراحة كل من الدكتور هشام محمد نجيب استشارى عظام الأطفال والتشوهات، وبمعاونة الدكتور إبراهيم عيسوى، والدكتور محمد لطفي، والدكتور محمد المغاورى، أخصائيو العظام، والدكتور محمد شعبان، والدكتور سامح عاطف، والدكتور محمود عياد، أخصائيو التخدير، وفريق من أطقم التمريض بالعمليات والقسم الداخلى، وفنيين الأشعة.