ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي 4.95% بجلسة اليوم ليحقق مستوى قياسى جديد

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 69 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.59% ليغلق عند مستوى 27070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 9241 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة.