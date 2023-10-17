إندونيسيا تعلن إجلاء 4 مواطنين من الضفة الغربية

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أعلنت الخارجية الإندونيسية اليوم وصول أربعة مواطنين إندونيسيين تم إجلاؤهم مؤخرًا من الضفة الغربية أمس الأحد.



وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - أن "عملية الإجلاء بدأت بنقلهم بسلام من منزل آمن في القدس إلى عمان عبر حدود نهر الأردن".



وأوضح البيان أن مازال هناك حوالي 136 مواطنًا إندونيسيًا في الضفة الغربية والمناطق المحيطة بها، لافتا إلى أنهم "اختاروا البقاء في مواقعهم".



وأشار إلى أن الحكومة الإندونيسية تبذل قصارى جهدها لإجلاء 10 مواطنين إندونيسيين من قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لقصف مكثف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الجاري.



وأضاف البيان أنه "وسط مزيد من التصعيد في هذه الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من ألفي شخص في غزة، لم تسجل الحكومة الإندونيسية أي إصابات إندونيسية".



ووفقا للوكالة الإندونيسية، فإن إسرائيل تواصل شن هجماتها العسكرية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر الجاري.