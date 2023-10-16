اليوم السابع
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وكيل صحة كفر الشيخ توجه بتفادى السلبيات بالإدارة الصحية بالرياض ووحدات طب الأسرة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:08 م
وكيل صحة كفر الشيخ توجه بتفادى السلبيات بالإدارة الصحية بالرياض ووحدات طب الأسرة وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى العبور
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إدارة الرياض الصحية،  كما تفقدت مستشفى العبور بكفر الشيخ، رافقها خلال الزيارة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني، والدكتورة آمال حجاج، مدير عام إدارة الرعاية الأساسية، وفريق الرعاية الأساسية، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير المستشفى.
 
وناقشت خلال تفقدها ما تم ملاحظته من سلبيات وملاحظات، كما تفقدت بعض وحدات طب الأسرة، ومركز الكلى، والقافلة الطبية بالرياض، وعقب تفقدها عقدت اجتماعا بالإدارة ناقشت خلاله ما تم ملاحظته أثناء المرور من سلبيات وملاحظات، كما قامت بالتوجيه بضرورة تلافي هذه السلبيات والعمل على عدم تكرارها، مؤكدة أنها تتفقد الإدارات الصحية، ووحدات طب الأسرة، للتأكد  من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.
 
 
تفقد وحدة طب الاسرة بالرياض
تفقد وحدة طب الاسرة بالرياض

جانب من تفقدات وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
جانب من تفقدات وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

 







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