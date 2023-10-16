وفاة رئيس فنلندا الأسبق مارتي أهتيساري عن عمر ناهز 86 عاما

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توفي اليوم الإثنين رئيس فنلندا الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناته من مرض الزهايمر.



وقال الرئيس الفنلندي الحالي ساولي نينيستو - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الرئيس مارتي أهتيساري".



يشار إلى أن أهتيساري - الذي تولى الرئاسة في الفترة من 1994 إلى 2000 - قد لعب دور الوسيط في عدد كبير من الصراعات الدولية من إندونيسيا إلى كوسوفو وناميبيا، وحصل على العديد من الأوسمة حتى جائزة نوبل للسلام في عام 2008.