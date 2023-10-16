اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وفاة رئيس فنلندا الأسبق مارتي أهتيساري عن عمر ناهز 86 عاما

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:29 م
وفاة رئيس فنلندا الأسبق مارتي أهتيساري عن عمر ناهز 86 عاما رئيس فنلندا الأسبق مارتي أهتيساري
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توفي اليوم الإثنين رئيس فنلندا الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناته من مرض الزهايمر.


وقال الرئيس الفنلندي الحالي ساولي نينيستو - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الرئيس مارتي أهتيساري".


يشار إلى أن أهتيساري - الذي تولى الرئاسة في الفترة من 1994 إلى 2000 - قد لعب دور الوسيط في عدد كبير من الصراعات الدولية من إندونيسيا إلى كوسوفو وناميبيا، وحصل على العديد من الأوسمة حتى جائزة نوبل للسلام في عام 2008.







فنلندا

رئيس فنلندا الأسبق

مارتي أهتيساري

وفاة رئيس فنلندا الأسبق



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