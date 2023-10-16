وفاة رئيس فنلندا الأسبق مارتي أهتيساري عن عمر ناهز 86 عاما

توفي اليوم الإثنين رئيس فنلندا الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناته من مرض الزهايمر.
وقال الرئيس الفنلندي الحالي ساولي نينيستو - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الرئيس مارتي أهتيساري".
يشار إلى أن أهتيساري - الذي تولى الرئاسة في الفترة من 1994 إلى 2000 - قد لعب دور الوسيط في عدد كبير من الصراعات الدولية من إندونيسيا إلى كوسوفو وناميبيا، وحصل على العديد من الأوسمة حتى جائزة نوبل للسلام في عام 2008.
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