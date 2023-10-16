وصول شحنتين مساعدات قطرية لقطاع غزة لمطار العريش

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم شحنتين مساعدات قطرية لقطاع غزة، تضمنت مستلزمات طبية، وهي37 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأعلن الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر بالعريش، أنه سبق اليوم وتم استقبال طائرتين من برنامج الغذاء العالمى حمولة كل طائرة 32 طن مستلزمات مستشفيات وتسلمها الهلال الأحمر المصرى.

وأشار إلى أنه بذلك يصل عدد الشحنات الجوية التى استقبلها مطار العريش واستلمها الهلال الأحمر 11 شحنة.

وكانت وصلت أمس طائرة قادمة من تونس محملة بأكثر من 12 طنا من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال مقدمة من تونس لأهالى غزة، وشحنة منظمة الغذاء العالمى واليونيسف تحمل اكثر من 9 أطنان من مواد طبية واغذية وطائرات تحمل مساعدات، وصلت على التوالى من الأردن وتركيا والإمارات ومنظمة الصحة العالمية.