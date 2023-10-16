وأضاف مارشينكو - في مقابلة صحفية أجراها في مراكش على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ونقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية صباح اليوم الاثنين - "أرى الكثير من التعب والكثير من الضعف بين شركائنا، إنهم يرغبون في نسيان الحرب، لكن الحرب لا تزال مستمرة على نطاق واسع".

وتابع "أوكرانيا تبذل ضعف الجهد الآن لإقناع شركائها بتقديم الدعم لها مقارنة بالاجتماعات السنوية الأخيرة في أبريل"، مؤكدا أنه مع احتدام المعارك ضد روسيا، فإن أوكرانيا تحتاج لتأمين الدعم المالي الغربي لتغطية فجوة الميزانية البالغة 43 مليار دولار في عام 2024.

ورأى أن التحول الجيوسياسي والسياق السياسي الداخلي في بلدان مختلفة يثبط شهية الحكومات لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى الانتخابات المقررة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وأخيرا، أشار المسئول الأوكراني إلى أن بلاده خصصت إيرادات ضريبية إضافية وأموالا لجمعها من الدين الداخلي، لكنها ستعتمد على المساعدة الخارجية لتغطية الجزء الأكبر من متطلبات الإنفاق في العام المقبل.. حسب قوله.