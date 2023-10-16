هطول أمطار على عدد من مدن وقرى كفر الشيخ.. صور

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، هطول أمطار ما بين متوسطة، على عدد من المدن والقرى، ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بهطول الأمطار، وانطلقت مراكب الصيد عبر البحر المتوسط وبحيرة البرلس فى رحلات صيد، بعد تزويدها بالوقود والثلوج، كما انطلق مراكب الصيد من القرى المطلة على ساحل البحر المتوسط التابعة للوحدة المحلية للجزيرة الخضراء بمطوبس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رفع حالة الطوارئ، ومتابعة حالة الطقس بمدن وقرى المحافظة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، موجهًا رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر فى الشوارع، مناشدًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.