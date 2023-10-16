'نوبوا" يفوز بالسباق الرئاسي في الإكوادور ويتعهد بإعادة بناء البلاد

وكالات

تصدر رجل الأعمال دانييل نوبوا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، بنسبة 52.2% من الأصوات، بحسب النتائج الأولية للمجلس الانتخابي الوطني التي نشرت مساء الأحد.

وحصلت منافستها لويزا غونزاليس، الوصيفة للرئيس السابق رافائيل كوريا، على 47.77% من الأصوات، وتشير هذه النتائج إلى تغطية 87% من الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وتعهد نوبوا البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما، والذي تأهل بشكل مفاجئ لجولة الإعادة في الانتخابات المبكرة، بتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن إيواء المجرمين الخطرين على سفن السجون .