وشدد ميقاتي- خلال لقاءاته بالسراي الحكومي اليوم الاثنين، على أن الاتصالات تتم بعيدا عن الإثارة الإعلامية حرصا على نجاحها ولعدم إثارة الهلع عند المواطنين- على حد تعبيره، معتبرا أن الاتهامات التي توجّه إلى الحكومة بالتقصير هي اتهامات سياسية للتحامل، ولا أساس لها على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، معتبرا أنه لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمّل.