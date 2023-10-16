مواعيد أتوبيسات السوبر جيت من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل شركة الإتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) الإعلان عن مواعيد قيام الاتوبيسات من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة الى المحافظات المختلفة حيث يتم تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وتشغل وزارة النقل شركة سوبر جيت للنقل البرى والسياحة، وتتواجد مكاتب حجز تذاكر شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.

وينشر اليوم السابع مواعيد قيام الأتوبيسات من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة الى المحافظات المختلفة ، كذلك عناوين مكاتب حجز تذاكر شركة الإتحاد العربي للنقل البري

ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: https://www.superjet.com.eg/

ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة.

وتمتلك الشركة أسطول من الحافلات تعمل بالنقل بين المحافظات بجدول تشغيل يومي منتظم، وتركز الشركة على تنوع الخدمات المقدمة، وتملك "سوبر جيت" الاَن أسطولاً كبيراً من الحافلات الحديثة التي تخضع للمراقبة و الصيانة الدورية المنتظمة على أيدي موظفين يتمتعون بمهارة عالية وخبرة كبيرة

و قامت شركة سوبر جيت مؤخراً بتقديم خدمات مميزة لعملائها من خلال الجيل الجديد من الحافلات التي تم شراؤها للشركة لتقديم خدمات مبنية على أسس تعكس المعنى الحقيقي لرفاهية السفر، و تقسم هذه الحافلات إلى قسمين -حافلات فخمة سعة 49 راكبا -حافلات فخمة VIP سعة 39 راكب و تقدم الشركة خدماتها المميزة لجمهورها بحيث تعكس الفخامة و الرفاهية .