مواصلة الجهود فى أعمال النظافة وتسليك صفايات الأمطار ببيلا كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الاثنين، أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع المخلفات والتراكمات وتطهير وتسليك صفايات الأمطار، للتأكد من جاهزيتها لصرف مياه الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، من خلال مواصلة الجهود والعمل على قدم وساق لتستمر الأعمال بهدف القضاء على المظاهر السلبية ورفع جميع التراكمات والمخلفات ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع وكافة القطاعات، وتوفير سيارات لنقل الطلاب لجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة بمركز ومدينة بيلا، بقيادة ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتنفيذ حملات النظافة المكبرة لرصد كافة المخلفات والتراكمات والعمل على رفعها أولا بأول مع استمرار التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة، وتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار، ومطابق الصرف الصحى، استعدادًا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، وفقًا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها وتفريغ كافة الحاويات من شوارع وقطاعات المدينة، واستمرار أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار فى كافة المناطق والقطاعات بالمدينة.

كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة اليومية بالوحدات القروية، مؤكدًا سرعة رفع المخلفات وتجميعها حفاظا على الصحة العامة ورفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لصفايات مياه الأمطار وبالوعات الصرف الصحى، والتأكد من أعمال الصيانة والتطهير والتسليك والعمل بكامل طاقتها.