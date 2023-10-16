محافظ الدقهلية يجتمع بجهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذى والمالى

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذى والمالى للجهاز والموافقة على تمويل مشروعات جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدى الجروانى السكرتير المساعد، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ووفاء عثمان مدير عام جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

وأكد "مختار"، أن الرئيس السيسى يولى تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم أهمية كبيرة ووجه بتوفير الدعم المادى لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال قروض ميسره ودعم المنتجات والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المصرية.

وأوضح "المحافظ" أن إجمالى المبالغ المنصرفة للشباب منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، بلغت 119 مليون جنيه بإجمالى عدد مشروعات 12 الف و200 مشروع لعدد 13ألفًا و200 من الشباب من الجنسين.

وأشار "مختار" إلى أن إجمالى عدد مشروعات الشراكة منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن بلغ 588 مشروعا بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه تقريبا تم صرفها لعدد 1600 من الشباب.

كما أشار "المحافظ"، إلى أن إجمالى عدد المشروعات الفردية 1434 مشروع بإجمالى مبلغ 96700 مليون جنيه تقريبا، تم صرفهم لعدد 11536 من الشباب من الجنسين.

كما أوضح "مختار"، أن إجمالى عدد الإناث المستفيدين بقروض شباب الخريجين بلغ 7000، بينما إجمالى عدد الذكور بلغ 6200 وهذا يدل على حرص الدولة على تمكين المرأة.

وأيضًا أشار "المحافظ" إلى أن إجمالى المبالغ المنصرفة للشباب من الجنسين منذ 4 سنوات وحتى الآن بلغ 40 مليون جنيه بإجمالى عدد مشروعات 1800 مشروع تقريبًا لعدد 1975 من الشباب من الجنسين.

وقال "مختار"، أنه يتم تمويل العديد من المشروعات للشباب مثل المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والزراعية وشراء التروسيكلات وإقامة أكشاك تقدم مشروبات وأطعمة وهى كالأتى:"المشروعات الإنتاجية بلغت 2612 مشروع بإجمالى مبلغ 20 مليون و400 ألف جنيه تقريبا - المشروعات التجارية بلغت 8801 مشروع بإجمالى مبلغ 75 مليون جنيه تقريبا - المشروعات الخدمية بلغت 1399 مشروع بإجمالى مبلغ 15 مليون جنيه تقريبا - المشروعات الزراعية مثل الصوب الزراعية بلغت 175 مشروع بإجمالى مبلغ 860 ألف جنيه - شراء تروسيكلات بلغ 113 تروسيكل بإجمالى مبلغ 676 ألف جنيه إقامة الأكشاك بلغت 34 كشكا بإجمالى مبلغ 240 ألف جنيه.

وأكد المحافظ، أن الهدف من صرف قروض لشباب الخريجين هو خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتشجيع الشباب على العمل الحر، لان فكرة العمل الحر تعمل على زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال القضاء على البطالة.