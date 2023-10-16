محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه ظهر اليوم الأحد، الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار؛ وذلك لبحث ومناقشة منظومة تعليم الكبار ومحو الأمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية، أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، كأحد الركائز الأساسية فى مسيرة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار "بشارة" إلى أهمية تأهيل خريجى برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتمكينهم اقتصاديًا من خلال التعاون مع الأجهزة المختلفة والقطاع الخاص، بجانب عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة للسيدات.

ومن جانبه، وجه رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على تكريس كافة الأدوات للتخلص من الأمية، وإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية فى القريب العاجل.

حضر اللقاء نورهان السيد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية.