مباحثات روسية برازيلية حول وقف التصعيد في الشرق الأوسط

أ ش أ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد.

وأشارت الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء الأحد- إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد.

وأضافت أن الجانبين أكدا على الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي شدد على أنه لا يوجد بديل للعودة إلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين، بالاستناد للإطار القانوني الدولي المعترف به عموما لعملية التسوية في الشرق الأوسط، والتي ينبغي أن يكون هدفها النهائي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.