كهرباء القناة: التحصيل المميكن لـ85% من المشتركين ساهم فى خفض تكاليف الطباعة

أكد المهندس سامى ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حريصة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى التحول الرقمى لجميع المجالات لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة نجحت فى استخدام ماكينات التحصيل الآلى لحوالى 85% من قطاعات الشركة، موضحا أن التحصيل الآلى ساهم فى خفض تكاليف طباعة الإيصالات الورقية بمركز إصدار الشركة ومعرفة أداء كل محصل لحظياً وسرعة ومتابعة الجرد مركزيا.

وتستعد وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتعميم تجربة شركتى جنوب القاهرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فى التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا، وذلك بعد النجاح الذى حققته الشركتان.

ويجرى حاليا تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها بالشركتين بشكل تدريجى بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، وتوفر هذه الماكينات للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة الائتمان.