قوافل لمتابعة الانضباط الإدارى بمدارس إدارة البدرشين التعليمية.. صور

كتبت – مرام محمد

توجهت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقها أمل مبروك مدير عام التعليم العام، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، في قافلة تعليمية، صباح اليوم الإثنين، إلى إدارة البدرشين التعليمية لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل "ابتدائي – إعدادي – ثانوي".

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

واستهدفت القافلة متابعة سير العملية التعليمية، وذلك بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي وخالد البحيري مدير عام الإدارة، حيث تم توجيههم إلي مقر ديوان الإدارة ومدارس الإدارة لمتابعة سيرالعملية التعليمية، وقد أصدرت الأستاذة وكيل المديرية تعليماتهما بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحل المُشكلات.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شدد على مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية وتكليف مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفى الأدوار يومياً لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس، حفاظاً على سلامتهم ورفع كفاءة الحدائق الداخلية، مع مراعاة توفير الدعم اللازم للوحدات الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة استعداداً لأى طارئ.