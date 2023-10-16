ونشر سيرسكي، عبر تطبيق تيليجرام حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، مقطع فيديو يظهر المروحية الروسية وهي تشتعل فيها النيران وتحترق بشكل كامل.

وأضاف سيرسكي "عمل جيد أيها المحاربون"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية دمرت أمس الأول طائرة روسية من طراز سوخوي-25، ومركبة قتالية مدرعة من طراز BMPT Terminator ونظام قاذف اللهب الثقيل Solntsepyok في اتجاه تافريا.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا فيليب برونين، اليوم الاثنين بأن القوات الروسية هاجمت منطقة بولتافا بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنازل ووقوع إصابات بين المدنيين.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن برونين قوله "الليلة الماضية هاجم الروس منطقة بولتافا بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وسمع دوي انفجارات في منطقة ميرهورود، ولحسن الحظ، لم يتم ضرب أي أهداف مدنية أو حيوية للبنية التحتية، بينما تحطمت شظايا الصاروخ الروسي في عدة منازل متفرقة".

وذكرت البيانات الأولية، أن 3 مدنيين أصيبوا، بينهم طفل في العاشرة من عمره وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، بأن القوات الروسية أطلقت، النار على منطقة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك خمس مرات، باستخدام المدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة جراد (MLRS) الليلة الماضية.

وقال ليساك إنه في مدينة نيكوبول، تسببت الهجمات الروسية في إلحاق أضرار بمتجرين ومقهى، بالإضافة إلى مؤسسة خاصة ومؤسسة دينية ووسيلة نقل وحديقة.

وأصيب مبنى سكني مكون من 5 طوابق بشكل خطير، بالإضافة إلى 3 منازل منفصلة، ومبنى منزلي، وسيارة، ومحطة للنقل العام.

كما أثرت الهجمات الروسية على خط أنابيب للغاز وأربعة خطوط لنقل الطاقة، ما ترك حوالي 1500 مستهلك منزلي بدون كهرباء، بالإضافة إلى ذلك، تضرر منزلان وخطوط نقل الكهرباء ومؤسسة دينية في مجتمع مارهانتس ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الوحدات الصاروخية الأوكرانية أصابت اثنين من أفراد الجيش الروسي ومجموعات من الذخيرة والمعدات العسكرية التابعة له ومنظومتين للدفاع الجوي و5 أنظمة مدفعية أخرى آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفذ العملية الهجومية في اتجاه ميليتوبول والعمليات الهجومية في اتجاه باخموت.

وأضاف البيان أن روسيا شنت هجومًا جويًا وصاروخيًا آخر على الأراضي الأوكرانية، بعد أن استخدمت صواريخ Kh-59 الموجهة التي تطلق من الجو، وصواريخ إسكندر-M الباليستية، وذخائر شاهد-136/131، والعواقب لم يتم تحديثها بعد.

وتابع أن القوات الروسية شنت على مدار أمس الأحد 10 ضربات صاروخية و87 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 68 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية، وفي أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية.

وأوضحت الأركان الأوكرانية، في بيانها، أن ضربات المدفعية الروسية أثرت على أكثر من 110 بلدات في أقاليم تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.