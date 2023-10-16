فاعليات رياضية وفنية للأطفال ضمن مبادرة "نتوحد من أجلهم" بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات مبادرة "نتوحد من أجلهم" بمركز أطفال التوحد بمركز شباب كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة، تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية، والتعامل مع الآخرين.

ونظمت إدارة شباب دسوق المسابقة الثقافية في إلقاء الشعر والزجل بحضور 30 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية الفنية والحسية لدى الشباب وتشجيعهم علي نظم الشعر والزجل والتبحر فى اللغة العربية الفصحى وبث روح التنافس بين أعضاء مراكز، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتطوير مهارات الشباب المتنوعة ودعم قدراتهم الفنية والرياضية تفعيلا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.