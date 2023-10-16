عضو بـ"الأطباء": إنشاء أكاديمية للتعليم الطبى وسلسلة معامل تحاليل للأعضاء

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أبو بكر القاضى، الفائز بعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، بانتخابات التجديد النصفى بأعلى الأصوات بنحو 10 آلاف و132 صوتا، إنه استكمالا لما بدأ العمل عليه خلال الفترة النقابية الأولى له، فسيعمل خلال الفترة المقبلة على عدة ملفات، أهمها: إنشاء أكاديمية تابعة لنقابة الأطباء، تكون مانحة لشهادات معترف بها لدي المجلس الأعلى للجامعات، والسماح للأطباء العرب والأفارقة بالالتحاق بالدراسة بها، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة مجلس النقابة السابق لتنفيذ هذا المقترح.

وأضاف القاضى،: أن لديه مقترح بإنشاء معمل للتحاليل فى كل محافظة بالقرب من المقرات الفرعية لاتحاد المهن الطبية، كان قد تقدم به لمجلس الاتحاد على أن يتم البدء بإنشاء معامل فى المحافظات والمناطق الأعلى فى نسب الاشتراك فى مشروع العلاج على مستوى الجمهورية، مثل: (القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والغربية، وأسيوط)، لتقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء الاتحاد وكل المواطنين، لافتا إلى أنه فى حال عدم تنفيذ الاتحاد لهذا المقترح فسيتم تنفيذه من خلال لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء.

وأشار إلى ضرورة العمل على تنمية موارد النقابة، بالإضافة الاهتمام بتطوير النقابات الفرعية ونوادى الأطباء على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن النقابة تمتلك أرضا فى مطروح منذ عام 2010، وقد حصل على موافقة لعمل عمارة مصيفية عليها لاستفادة الأعضاء بها، بخلاف العمل مع باقى اعضاء المجلس على سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة على المستشفيات.