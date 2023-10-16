طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات حار بالكويت ورطب في البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية."

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس، اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:48والمد الثاني عند الساعة 02:20 والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ... درجة الحرارة الصغرى: 22 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، رطب أحياناً ويكون حار خلال النهار ومعتدل بوجه عام خلال الليل .

الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً عند المساء .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 40 م درجة الحرارة الصغرى 26 م

الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %