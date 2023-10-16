روسيا: الرئيس بوتين سيعقد محادثات مع نظيره الصيني بعد غد

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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بعد غد الأربعاء.



وقال أوشاكوف - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين "قريبًا ستكون هناك زيارة للصين، في الساعات القليلة المقبلة، ومن المثير للاهتمام بالنسبة لنا بشكل خاص أنه في إطار المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد - طريق واحد" ستعقد مفاوضات بين رئيسنا والرئيس الصيني شي جين بينج".



وأوضح أنه من المقرر إجراء المفاوضات يوم الأربعاء، قائلا: "في 18 أكتوبر، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، يجتمع رؤساء الوفود، وفي الساعة العاشرة صباحًا يبدأ حفل افتتاح المنتدى الدولي الثالث، وسيلقي شي جين بينج كلمة افتتاحية، ثم رئيسنا، وسيكون هناك العديد من المتحدثين، وبعد ذلك يبدأ الجزء الثثائي من الزيارة".



من جهته، أكد الكرملين - في بيان - أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري؛ للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي الثالث (حزام واحد - طريق واحد)، ويتضمن برنامج زيارته لبكين اجتماعا بالرئيس الصيني شي جين بينج، وستتم مناقشة قضايا التطوير الإضافي للشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية".