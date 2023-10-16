رفع 260 طن قمامة وتحرير 56 محضر مخالفة بمركز المحلة فى الغربية

الغربية ـ عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز و مدينة المحلة ، تنفيذ حملات نظافة صباحية بمركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى النظافة والإشغالات واللجان المختصة، أسفرت عن رفع 260 طن قمامة تمت بواسطة معدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة بقرى مركز المحلة.

كما تم تحرير 56 محضر مخالفة بالوحدات المحلية منها تحرير 28 محضر نظافة لإلقاء المخلفات بالطرق العامة و19 محضر بيئة لحرق قش الأرز وتلويث البيئة و3 محاضر إشغال لقيام المواطنين بالتعدى على العديد من الشوارع و6 محاضر غلق لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الليلية.

وأضاف أن حملات النظافة شهدت رفع 260 طن قمامة أمام البوابة التعريفية بالبنوان وقرية القيراطية بالجابرية وأمام مجمع المدارس بالهياتم وأمام المصالح الحكومية وقرية ديرب هاشم بميت الليت ومدخل القرية بصفط تراب وأمام الوحدات المحلية والصحية ومركز الشباب بالشهيدى وطريق المحلة / المنصورة ومنشية مبارك بمحلة أبو على ومنطقة مجمع الخدمات الحكومية بمحلة حسن وقرى دمرو وكفر دمرو وشبرانبات بدمرو ومنطقة السويقة ببشبيش وطريق نمرة البصل / البنوان بنطاق نمرة البصل وشارع داير الناحية وأمام الموقف وعزبة الجندى لبلقينا وطريق الكمالية وكفر فيالة نطاق شبرابابل وطريق المحلة / قطور القديم نطاق وحدة العامرية وطريق المحلة / سامول بسامول و قرية سندسيس بالمعتمدية.

وأكد رئيس المدينة علي تواصل حملات النظافة بشكل يومى بجانب عمل اللجان المختلفة ( الإشغالات و البيئة و الغلق ) و ذلك لرصد أى مخالفات موجودة بشوارع القرى و تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.