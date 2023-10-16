رئيس مدينة إسنا يتفقد فرش مجمع الخدمات الحكومية بقرى النمسا والنجوع.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإدارى بمجمع الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى النمسا والنجوع تمهيدا لدخوله الخدمة والبدء فى التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح اللواء هشام السعدى، خلال الجولة، أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية تتم على التوازى مع بعضها مشيرا إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومى إجتماعى يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال الفرش بالمجمعات تضمنت مكاتب للمركز التكنولوجى، والسجل المدنى، والشهر العقارى، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلى، ووحدة للتضامن الاجتماعى؛ فضلا عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى.

المركز التكنولوجى (1)