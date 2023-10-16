رئيس جامعة المنصورة يبحث تطور الحجز الإلكترونى للعيادات الخارجية للمستشفيات

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا بمديرى المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة لمتابعة التشغيل التجريبى للمنظومة، وتطور إعداد الحجز الإلكترونى لتذاكر الكشف للعيادات الخارجية، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم مستشار رئيس الجامعة الهندسى، وعميد كلية الهندسة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، على تفعيل النظام الإلكترونى لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الانترنت يأتى فى اطار التحول الرقمى لكافة الخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.

وأظهرت المنظومة مردود ايجابى من المواطنين فى محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا فى التخفيف عن المرضى وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية.

وأكد الدكتور أشرف شومة، أن المنظومة أثبتت كفائتها لتطوير تقديم الخدمات الطبية، بالمنظومة الطبية بالجامعة والتى تأتى فى إطار جهود الجامعة والقطاع الطبى لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية، لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة، تلك الخدمات مؤكدا أنه سيتم التحول الكامل لحجز كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية عام 2024.

وأضاف الدكتور الشعروى كمال أنه سيتم تطوير منظومة حجز تذاكر العيادات الخارجية، والتعاون مع شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة، لمتابعة وتطوير التطبيق، لتسهيل عملية دخول المريض بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز الكشف الطبى.

واستعرض الدكتور محمد مطر مدير وحدة التحليل الاحصائى بمركز القياس والتقويم بالجامعة تقريرًا حول استطلاع آراء المرضى عن كيفية معرفة استخدام منظومة الحجز الإلكترونى للعيادات، ونسبة رضائهم عنها وكذلك أهم المميزات والمشكلات المطلوب حلها مؤكدا أن التقرير أظهر أن نسبة كبيرة من المرضى أكدت رضاهم عن المنظومة ومميزاتها فى تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد والبحث عن تذكرة للكشف مع وجود آراء لتطوير منظومة الحجز.

كما استعرض الدكتور عمرو سمير مدير التحول الرقمى بالمستشفيات، تقريرًا عن التشغيل التجريبى لمنظومة الحجز الإلكترونى منذ اعلان انطلاقها 22 أغسطس 2023 م وما قدمته المنظومة من التيسير على المرضى فى الحصول على تذكرة الكشف، كما تم استعراض تطور زيادة الإعداد بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى مختلف المستشفيات وآليات تطوير المنظومة لتشمل الحجز الكامل للتخصصات الدقيقة.