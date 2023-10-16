جامعة أسيوط تطلق حملة موسعة للتبرع بالدم تضامناً مع الأشقاء فى فلسطين

نظمت جامعة أسيوط، صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم، تحت شعار؛ "تبرعك بدمك.. ينقذ روح" تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض له من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك برعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

شهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة، والتى تنظمها مستشفيات جامعة أسيوط، والمستمرة حتى الخميس الموافق 19 من أكتوبر الجارى، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لدعم الأشقاء الفلسطنيين؛ من خلال تقديم الدعم الفورى، والإغاثة الإنسانية؛ لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى؛ أنه تم توفير سيارتين نقل دم؛ للتبرع داخل الجامعة، أمام القرية الأوليمبية؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة؛ للتبرع بالدم، وفى أقرب نقطة لهم؛ دون تعطيل حركة العمل، أو الدراسة.

كما سيتم توفير سيارة نقل دم بجامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم نقل أكياس الدوم إلى بنك الدم الرئيس بالمستشفى الجامعى، ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط؛ تتضامن مع أهالى قطاع غزة، وهو ما يجرى بشكل مستمر؛ فى إطار دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، متمنيًا أن تنتهى هذه المحنة فى أقرب وقت ممكن.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى،؛ أن الحملة قد شهدت توافد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة فى اليوم الأول لها، وهى بادرة طيبة تعبر عن وطنية، وحماس منتسبى الجامعة، داعيًا فى هذا الإطار كافة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة تدريس، وعاملين، وطلاب؛ للمشاركة فى هذا العمل الإنسانى،من خلال التبرع بالدم؛ إنقاذًا للأرواح، ودعمًا للجرحى فى قطاع غزة.

وشهد انطلاق الحملة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية.

تأتى الحملة؛ بتنظيم مستشفيات جامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة رحاب الداخلى المستشار الإعلامى، والدكتور هشام عبدالرحمن رئيس القسم، والدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم الرئيس، والدكتورة شيماء مختار المدرس المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، والفريق المشرف بالقسم؛ بمشاركة رعاية الشباب، وأسرة طلاب من أجل مصر الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد حسين موسى مدير مركز ذوى الإعاقة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب.