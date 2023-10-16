اليوم السابع
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توزيع 5250 قطعة ملابس على 525 أسرة بقرى دسوق فى كفر الشيخ

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:32 م
توزيع 5250 قطعة ملابس على 525 أسرة بقرى دسوق فى كفر الشيخ جانب من توزيع الملابس المجانية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح معرض ملابس جمعية الأورمان، وتم توزيع 5250 قطعة ملابس، توزع مجانا للمستحقين، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني.
 
 
وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنه تم توفير 5250 قطعة ملابس، جرى توزيعها على 525 أسرة مستحقة بمدينة دسوق وقرى كفر إبراهيم، شباس الملح، محله أبو علي، وشباس الشهدا، والصافية، وعزبة السترى، وكفر إبراهيم، وحي البدالة، وحي الكشلة، وعزبة الإبراهيمية ودسوق المدينة.
 
 
توزيع الملابس المجانية
توزيع الملابس المجانية

توفير الملابس مجانا
توفير الملابس مجانا

جانب من توزيع الملابس المجانية
جانب من توزيع الملابس المجانية

 







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