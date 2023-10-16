بريطانيا تستعين بكلاب مدربة للسيطرة على بق الفراش.. "دايلي ميل" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تستدعى الفنادق وأصحاب المنازل كلاب مدربة خصيصا للبحث عن بق الفراش الذي يكمن في الشقوق في ‏غرف النوم وسط مخاوف من تزايد الإصابة في المملكة المتحدة.‏

قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، إن انتشار بق الفراش انخفض خلال أزمة كورونا مع إغلاق الفنادق ‏وتوقف السفر، ولكن منذ إعادة فتح العالم، بدأ يظهر من جديد، إن لم يكن بعد إلى المستوى الذي وصل ‏إليه قبل الوباء.‏

وفي حين أدى هذا الارتفاع إلى موجة من الاشمئزاز ــ وأحياناً الصدمة للمتضررين ــ فقد أثبت أنه طفرة صغيرة ‏بالنسبة للشركات البريطانية المتخصصة التي تنشر كلاباً بوليسية مدربة للكشف عن الإصابة في كل مكان من ‏المنازل الخاصة إلى فنادق الخمس نجوم.‏

وفقا لبيانات من شركة مكافحة الآفات ‏Rentokil، في حين كان هناك دائما بق الفراش في المملكة المتحدة، ‏كانت هناك زيادة بنسبة 65% في الإصابة في المملكة المتحدة في العام حتى سبتمبر. ويلقي باللوم على نمو ‏حجوزات السفر والفنادق منذ الوباء، بالإضافة إلى درجات الحرارة الأكثر دفئًا على مستوى العالم ويعتقد ‏أيضًا أن الحشرات أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية.‏

ووفقا للصحيفة، يستغرق البحث عن بق الفراش يدويا في غرفة من ساعتين الى ثلاث ساعات ومن المرجح ‏ان يفشل في اكتشاف الحشرات التي لا يزيد حجمها عن بذور التفاح الا انه بفضل أنوف ما اطلقت عليه دايلي ‏ميل "الكلاب بدرجة محققين" يتم تحديد ما اذا كانت الغرفة مصابة بالحشرة ام لا خلال ثواني معدودة.‏

قد يستغرق الأمر من عام إلى 18 شهر لتدريب كلب جديد على شم بق الفراش. وتعكس هذه العملية النهج ‏المستخدم في تدريب الكلاب على شم رائحة المخدرات والمتفجرات ومخابئ الأموال. في حالة بق الفراش، ‏تكتشف الكلاب الفيرمون الذي تفرزه الحشرات لمساعدتها على التجمع معًا.‏

وقال الدكتور ريتشارد نايلور، مدير مؤسسة بق الفراش، التي توفر معلومات عن الحشرات وتعمل مع مدارس ‏تدريب الكلاب لاعتماد الكلاب للكشف عن الحشرة: "في تركيزات عالية جدًا، يمكنك شمها بنفسك إنها تنتج ‏رائحة نفاذة للغاية ويمكن التعرف عليها."‏