بريطانيا تستعين بكلاب مدربة للسيطرة على بق الفراش.. "دايلي ميل" تكشف التفاصيل

تستدعى الفنادق وأصحاب المنازل كلاب مدربة خصيصا للبحث عن بق الفراش الذي يكمن في الشقوق في غرف النوم وسط مخاوف من تزايد الإصابة في المملكة المتحدة.
قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، إن انتشار بق الفراش انخفض خلال أزمة كورونا مع إغلاق الفنادق وتوقف السفر، ولكن منذ إعادة فتح العالم، بدأ يظهر من جديد، إن لم يكن بعد إلى المستوى الذي وصل إليه قبل الوباء.
وفي حين أدى هذا الارتفاع إلى موجة من الاشمئزاز ــ وأحياناً الصدمة للمتضررين ــ فقد أثبت أنه طفرة صغيرة بالنسبة للشركات البريطانية المتخصصة التي تنشر كلاباً بوليسية مدربة للكشف عن الإصابة في كل مكان من المنازل الخاصة إلى فنادق الخمس نجوم.
وفقا لبيانات من شركة مكافحة الآفات Rentokil، في حين كان هناك دائما بق الفراش في المملكة المتحدة، كانت هناك زيادة بنسبة 65% في الإصابة في المملكة المتحدة في العام حتى سبتمبر. ويلقي باللوم على نمو حجوزات السفر والفنادق منذ الوباء، بالإضافة إلى درجات الحرارة الأكثر دفئًا على مستوى العالم ويعتقد أيضًا أن الحشرات أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية.
ووفقا للصحيفة، يستغرق البحث عن بق الفراش يدويا في غرفة من ساعتين الى ثلاث ساعات ومن المرجح ان يفشل في اكتشاف الحشرات التي لا يزيد حجمها عن بذور التفاح الا انه بفضل أنوف ما اطلقت عليه دايلي ميل "الكلاب بدرجة محققين" يتم تحديد ما اذا كانت الغرفة مصابة بالحشرة ام لا خلال ثواني معدودة.
قد يستغرق الأمر من عام إلى 18 شهر لتدريب كلب جديد على شم بق الفراش. وتعكس هذه العملية النهج المستخدم في تدريب الكلاب على شم رائحة المخدرات والمتفجرات ومخابئ الأموال. في حالة بق الفراش، تكتشف الكلاب الفيرمون الذي تفرزه الحشرات لمساعدتها على التجمع معًا.
وقال الدكتور ريتشارد نايلور، مدير مؤسسة بق الفراش، التي توفر معلومات عن الحشرات وتعمل مع مدارس تدريب الكلاب لاعتماد الكلاب للكشف عن الحشرة: "في تركيزات عالية جدًا، يمكنك شمها بنفسك إنها تنتج رائحة نفاذة للغاية ويمكن التعرف عليها."
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