اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

برى: مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء خطر على الأمن القومى العربى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:26 م
برى: مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء خطر على الأمن القومى العربى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى التلويح الإسرائيلى بمخطط تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة باتجاه شبه جزيرة سيناء، محذرا من مخاطر ذلك على الأمن القومى العربى والإسلامى والقضاء على القضية الفلسطينية.


جاء ذلك فى كلمة ألقاها عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) فى المؤتمر الطارئ الذى عقد فى الجزائر على مستوى رؤساء المجالس النيابية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى بدعوة من رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى إبراهيم بو غالى، ويناقش تداعيات العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.


وأكد برى على حق الشعب الفلسطينى فى نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة، من أجل تحقيق حلمه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


ودعا برى إلى الإسراع فورًا فى تشكيل وفود حكومية من دول المنظمة تتحرك وتتوزع على كافة عواصم القرار فى العالم لوقف حرب الإبادة التى تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والضغط أيضًا من أجل وقف كل مشروعات التهويد التى تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والمسجد الأقصى لا سيما مشروعات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.







سيناء

قطاع غزة

فلسطين

دعم فلسطين

نبيه برى



الموضوعات المتعلقة

الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطنى تمهيدا لإدخالها لغزة..فيديو

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:30 ص

دعم الأشقاء بغزة ينطلق من مصر.. جسر جوى دولى لنقل المساعدات عبر مطار العريش.. المصريون يتسابقون لتجهيز الشحنات الإغاثية تمهيدا لإرسالها لضحايا العدوان الإسرائيلي.. ويتضامنون لتخفيف حدة العنف تجاه الشعب الشقيق

السبت، 14 أكتوبر 2023 11:19 م

مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية قادمة للشعب الفلسطينى.. فيديو وصور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة