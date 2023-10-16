اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المدارس تعلن بدء تدريب طلاب الصف الأول الإعدادى على البابل شيت

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:07 ص
المدارس تعلن بدء تدريب طلاب الصف الأول الإعدادى على البابل شيت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت بعض المدارس تدريب طلاب الصف الأول الإعدادى على نظام البابل شيت، كما حددت المدارس بدء اختبار الشهر للطلاب 30 أكتوبر الجارى، موضحة أن تدريب الطلاب على نظام البابل شيت هو تعريفهم بكيفية التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة التى تقيس مستويات التفكير المختلفة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 






وزارة التعليم

رضا حجازى

اختبارات الشهور لصفوف النقل

موعد اختبارات الشهور لصفوف النقل

اخبار مصر

مادة التربية الدينية

تدريب الطلاب على البابل شيت



الموضوعات المتعلقة

توقيع بروتوكول لإنشاء درجات علمية مزدوجة بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:25 ص

وزير التعليم: مدرسة العباقرة تضم أوائل الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:00 ص

وزير التعليم: نهتم بمادة الدين لتصبح سلوكًا يعيشه الطالب وينعكس على معاملاته

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:00 ص

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة تكميلية لـ30 ألف معلم بالسنة الأولى.. وتؤكد: التقديم متاح للجميع "من رسبوا وغيرهم من الخريجين".. والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإتاحة التقديم إلكترونيا قريبا

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة