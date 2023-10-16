العثور على 11 كيلو كوكايين مخبأة داخل كرسى متحرك بمطار هونج كونج

كتبت: نهال أبو السعود

اكتشف المسؤولون في مطار هونج كونج الدولي 11 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة في وسائد كرسي ‏متحرك كهربائي بقيمة ما يقرب من 2 مليون دولار.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية انه تم العثور علي المضبوطات التي تقدر قيمنها بنحو 1.5 مليون ‏دولار عندما كان رجل يبلغ من العمر 51 عاما يحاول المرور بعملية التخليص الجمركي يوم السبت قادما من ‏ساينت مارتن الكاريبية عبر باريس، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين بتهريب مخدرات ‏خطيرة.‏

ووفقا لمسؤولي الجمارك، أحضر المشتبه به الكرسي المتحرك إلى البلاد كواحد من قطعتين من ‏الأمتعة التي تم فحصها، وصدر أمر بإجراء مزيد من الفحص عندما اشتبه الموظفون ووجدوا أدلة ‏على إعادة خياطة وسادة المقعد ومسند الظهر.‏

وبحسب التقرير، أخبر الرجل وهو ليس من هونج كونج ويعاني من مشاكل في الحركة، المسؤولين أنه ‏مدير شركة لتأجير السيارات وأن الكرسي المتحرك قد أعاره له صديق، وقد تم فتح تحقيق في ‏الحادث.‏

وقال مسؤولو الجمارك في مطار هونج كونج ردا على هذا الاكتشاف إنهم سيزيدون من عمليات ‏التفتيش على الزوار من "المناطق عالية الخطورة" لمكافحة أنشطة تهريب المخدرات العابرة ‏للحدود الوطنية.‏

وبحسب أحدث إحصائياتهم، بلغ عدد الحالات المكتشفة في التفتيش الجمركي المتعلقة بالمخدرات ‏الخطرة في عام 2022، 931 حالة، مقارنة بـ 906 حالات في العام السابق. وتم القبض على نحو 178 ‏شخصا بسبب جرائم ذات صلة العام الماضي.‏

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مخدرات مخبأة في كرسي متحرك في المطار. وفي ‏نوفمبر العام الماضي ، صادر المسؤولون في نيويورك كمية من الكوكايين بقيمة 450 ألف دولار عثر ‏عليها في عجلات كرسي متحرك لامرأة.‏

وفي سبتمبر 2022، تم العثور على كوكايين بقيمة 1.6 مليون دولار تقريبًا محشو في تنجيد كرسي ‏متحرك بمحرك في مدينة ميلانو الإيطالية.‏