العثور على 11 كيلو كوكايين مخبأة داخل كرسى متحرك بمطار هونج كونج

اكتشف المسؤولون في مطار هونج كونج الدولي 11 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة في وسائد كرسي متحرك كهربائي بقيمة ما يقرب من 2 مليون دولار.
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية انه تم العثور علي المضبوطات التي تقدر قيمنها بنحو 1.5 مليون دولار عندما كان رجل يبلغ من العمر 51 عاما يحاول المرور بعملية التخليص الجمركي يوم السبت قادما من ساينت مارتن الكاريبية عبر باريس، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين بتهريب مخدرات خطيرة.
ووفقا لمسؤولي الجمارك، أحضر المشتبه به الكرسي المتحرك إلى البلاد كواحد من قطعتين من الأمتعة التي تم فحصها، وصدر أمر بإجراء مزيد من الفحص عندما اشتبه الموظفون ووجدوا أدلة على إعادة خياطة وسادة المقعد ومسند الظهر.
وبحسب التقرير، أخبر الرجل وهو ليس من هونج كونج ويعاني من مشاكل في الحركة، المسؤولين أنه مدير شركة لتأجير السيارات وأن الكرسي المتحرك قد أعاره له صديق، وقد تم فتح تحقيق في الحادث.
وقال مسؤولو الجمارك في مطار هونج كونج ردا على هذا الاكتشاف إنهم سيزيدون من عمليات التفتيش على الزوار من "المناطق عالية الخطورة" لمكافحة أنشطة تهريب المخدرات العابرة للحدود الوطنية.
وبحسب أحدث إحصائياتهم، بلغ عدد الحالات المكتشفة في التفتيش الجمركي المتعلقة بالمخدرات الخطرة في عام 2022، 931 حالة، مقارنة بـ 906 حالات في العام السابق. وتم القبض على نحو 178 شخصا بسبب جرائم ذات صلة العام الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مخدرات مخبأة في كرسي متحرك في المطار. وفي نوفمبر العام الماضي ، صادر المسؤولون في نيويورك كمية من الكوكايين بقيمة 450 ألف دولار عثر عليها في عجلات كرسي متحرك لامرأة.
وفي سبتمبر 2022، تم العثور على كوكايين بقيمة 1.6 مليون دولار تقريبًا محشو في تنجيد كرسي متحرك بمحرك في مدينة ميلانو الإيطالية.
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