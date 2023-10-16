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السائحون يستمتعون بالجولات النيلية فى أسوان.. صور

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:09 م
السائحون يستمتعون بالجولات النيلية فى أسوان.. صور السائحون يستمتعون بالجولات السياحية فى نهر النيل بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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يستمتع عدد من السائحين الأجانب، بالمناظر الطبيعية الخلابة التى تتمتع بها مدينة أسوان، عروس المشاتى فى مصر ودرة المدن النيلية، واحدة من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من السياح على مستوى العالم.
 
والتقطت عدسة "اليوم السابع" أفواج السائحين وهم يستمتعون بالجولات النيلية فى نهر النيل بمدينة أسوان، وسط طبيعة خلابة ومناظر طبيعية حبا الله بها أسوان، بجانب ما تتمتع به من مواقع أثرية و سياحية تجذب السائحين الأجانب من شتى أنحاء العالم وداخل مصر من مختلف مدن الجمهورية.
 
وتشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية، انتعاشة سياحية كبيرة بالتزامن مع حلول موسم السياحة الشتوى، والذى يبدأ مع منتصف شهر أكتوبر ويمتد حتى نهاية أبريل، ويكون ذروته مع أجازة منتصف العام الدراسى خلال شهرى يناير وفبراير من كل عام.
 
وتتجه أنظار العالم، خلال شهر أكتوبر الجارى، إلى مدينة أبوسمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام فقط 22 أكتوبر و22 فبراير، ويتابعها آلاف السائحين من شتى أنحاء العالم.
 
استمتاع-السياح-بالمناظر-فى-أسوان
استمتاع-السياح-بالمناظر-فى-أسوان

السياحة-فى-أسوان
السياحة-فى-أسوان

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رحلات-المراكب-النيلية
رحلات-المراكب-النيلية

سائحون-أجانب
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سائحون-يستمتعون-بالمناظر-الطبيعية
سائحون-يستمتعون-بالمناظر-الطبيعية

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وفود-سياحية

 







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