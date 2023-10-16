اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخطوط الجوية الكورية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:28 م
الخطوط الجوية الكورية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع الخطوط الجوية الكورية
أ ش أ

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قررت الخطوط الجوية الكورية الناقل الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع؛ بسبب استمرار الوضع غير المستقر الناتج عن الصراع الدائر هناك.


وذكرت الشركة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنها قررت إلغاء 6 رحلات مخطط لها هذا الأسبوع، بما في ذلك 3 رحلات من إنتشون إلى تل أبيب، و3 رحلات من تل أبيب إلى إنتشون.


يذكر أن الخطوط الجوية الكورية تقوم بتشغيل رحلات مباشرة بين إنتشون وتل أبيب 3 مرات في الأسبوع وأن الشركة قررت إلغاء 3 رحلات لها من إنتشون إلى تل أبيب في الأسبوع الماضي أيضا، لكنها قامت بتشغيل رحلة واحدة فقط من تل أبيب إلى إنتشون؛ للمساعدة في عودة المواطنين الكوريين إلى وطنهم.
 







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