الخطوط الجوية الكورية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع

أ ش أ

قررت الخطوط الجوية الكورية الناقل الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع؛ بسبب استمرار الوضع غير المستقر الناتج عن الصراع الدائر هناك.



وذكرت الشركة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنها قررت إلغاء 6 رحلات مخطط لها هذا الأسبوع، بما في ذلك 3 رحلات من إنتشون إلى تل أبيب، و3 رحلات من تل أبيب إلى إنتشون.



يذكر أن الخطوط الجوية الكورية تقوم بتشغيل رحلات مباشرة بين إنتشون وتل أبيب 3 مرات في الأسبوع وأن الشركة قررت إلغاء 3 رحلات لها من إنتشون إلى تل أبيب في الأسبوع الماضي أيضا، لكنها قامت بتشغيل رحلة واحدة فقط من تل أبيب إلى إنتشون؛ للمساعدة في عودة المواطنين الكوريين إلى وطنهم.

