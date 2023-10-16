قررت الخطوط الجوية الكورية الناقل الوطنى فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بسبب استمرار الوضع غير المستقر الناتج عن الصراع الدائر هناك.
وذكرت الشركة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنها قررت إلغاء 6 رحلات مخطط لها هذا الأسبوع، بما في ذلك 3 رحلات من إنتشون إلى تل أبيب، و3 رحلات من تل أبيب إلى إنتشون.
يذكر أن الخطوط الجوية الكورية تقوم بتشغيل رحلات مباشرة بين إنتشون وتل أبيب 3 مرات في الأسبوع وأن الشركة قررت إلغاء 3 رحلات لها من إنتشون إلى تل أبيب في الأسبوع الماضي أيضا، لكنها قامت بتشغيل رحلة واحدة فقط من تل أبيب إلى إنتشون؛ للمساعدة في عودة المواطنين الكوريين إلى وطنهم.
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