وأكد الجيش في بيان له اليوم أن العثور على منصات الصواريخ جاء بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن المنصات عثر عليها فى بلدتَى القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها .