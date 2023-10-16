وقال المصدر العسكري الأردني "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بعملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"..مبيناً أنه بعد تفتيش المنطقة ومسحها تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر ، طبقا لبيان صادر عن الجيش الأردني ، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه.