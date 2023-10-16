اليوم السابع
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افتتاح معرض جيتكس جلوبال بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:57 ص
افتتاح معرض جيتكس جلوبال بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا جيتكس دبي - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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افتتح اليوم، الإثنين، فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" في دورته 43، بمركز دبي التجاري العالمي، والذي يعقد في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. 
 
ويشارك بالمعرض 6 آلاف شركة من 170 دولة، ويضم المعرض 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث. 
 
ومعرض جيتكس جلوبال أحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم، يوفر منصة متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.
 
 وتجمع الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً الجهات الحكومية والمؤسسات، مع مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي.
 
 
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