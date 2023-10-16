ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلى إلى 2750 فلسطينيا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع، موضحة أنه أودى بحياة 2750 فلسطينياً وإصابة 9700 آخرين، منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاحد، نداء عاجل إلى دول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات، لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي في مستشفيات قطاع غزة التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وشريد.

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، المواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم فورا.

وقالت مصادر في مُستشفيات قطاع غزة، الأحد، إن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجارى، وأدى ذلك إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدنى الفلسطينى.