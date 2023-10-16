إيقاف 5 حالات بناء مخالف فى حى العامرية أول بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى العامرية أول فى الإسكندرية، حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة، تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع وإشغال الطريق، بحملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء 4 حالات بناء بدون ترخيص بمنطقة النهضة بقرية العلا الغربية، والتحفظ على خلاطة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت إدارة اشغال الطريق والتدخل السريع ، من إزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن أعمدة دور أرضى ببوابة بمنطقة المستعمرة شارع الشجر، وفك الأعمدة، والتحفظ على عدد 18 لوح خشب و8 قطع خشبية، وبعض أدوات البناء، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف .

وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الرصد البيئى بحى العامرية أول، رفع كفاءة النظافة بالشوارع، حيث تم رفع المخلفات من العامرية البلد وضواحيها، و عبد القادر ومبارك وشارع مصنع الزيت، والمستعمرة، ومساكن الحرية وقرى النهضة، وأمام المدارس بنطاق الحى.