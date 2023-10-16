وقال مسؤلون فى الهند - وفقا لقناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، إن الحافلة كانت تقل ما بين 55 إلى 60 راكبا عندما وقع الحادث، مشيرة إلى تعرض حوالي 40 منهم لإصابات بعضها خطيرة ونقلهم على إثرها إلى المستشفى.

يذكر أن الهند لديها أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يُقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.. وتعزي معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.



