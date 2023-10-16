ألمانيا تعلن إجلاء 4 آلاف مواطن ألمانى من إسرائيل

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة الألمانية الفيدرالية، إجلاء حوالي 4000 ألماني من إسرائيل منذ أن بدأت عملية طوفان الأقصى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن حوالي 3000 مواطن ألماني تم جلبهم إلى ألمانيا عبر رحلات طيران خاصة لشركة لوفتهانزا نظمتها وزارة الخارجية، ورحلة كوندور من مصر، ورحلات جوية للقوات الجوية ورحلات العبارات والحافلات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك هؤلاء الألمان الذين سافروا على متن شركات الطيران التجارية في الأيام القليلة الأولى، وأضاف المتحدث أن هذا بالتأكيد رقم مكون من أربعة أرقام.

وفي الصباح، هبطت طائرة تابعة للجيش الألماني وعلى متنها 60 راكبًا ألمانيًا من إسرائيل في المطار العسكري في فونستورف بولاية ساكسونيا السفلى.

و أعلنت القيادة العملياتية ذلك على موقع X (تويتر سابقًا)، أنه تم حتى الآن نقل 222 شخصًا جوًا من إسرائيل إلى ألمانيا، وهى الآلة الرابعة للجيش الألماني التي جلبها الألمان من إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إنه إذا تفاقم الوضع، فإن الجيش الألماني مستعد أيضًا للإخلاء العسكري.

ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع الانتقادات الموجهة لتنظيم رحلات للألمان من إسرائيل والتقارير عن احتكاك محتمل بين الوزارتين، حيث أكد المتحدثون من كلا الوزارتين أن التعاون بين الوزارتين كان وثيقا وموثوقا في جميع الأوقات.

وفي الأسبوع الماضي، تم تسجيل 5800 شخص في قائمة "إليفاند" ، وهي قائمة الاستعداد للأزمات التي وضعتها الحكومة الفيدرالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن العدد انخفض اليوم الاثنين إلى أقل من 3000، رغم أن القائمة ليست مصممة في المقام الأول للإخلاء، بل لإبلاغ الألمان الموجودين في الموقع في إسرائيل بالوضع الأمني، ولذلك فمن المفترض أن أولئك الذين ما زالوا عليها حاليا من المرجح أن يكونوا أولئك الذين يريدون البقاء في إسرائيل على المدى الطويل.

وأضاف أن عدد المواطنين الألمان في قطاع غزة لا يتجاوز حاليا ثلاثة أرقام.